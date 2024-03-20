Губернатор поблагодарил президента за решение провести спортивный форум в Самаре

За последние годы в Самарской области было построено более 160 спортивных объектов, а уровень вовлеченности жителей в занятия физической культурой и спортом вырос более чем на 50%. Кроме того, регион обладает богатым опытом организации мероприятий высокого уровня. В Самарской области успешно прошли Чемпионат мира по футболу 2018 года, XXII фестиваль "Российская студенческая весна и многие другие культурные и спортивные события.