Губернатор поблагодарил президента за решение провести спортивный форум в Самаре

В Самаре осенью 2025 года пройдет международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение 19 марта. Губернатор Дмитрий Азаров отметил поддержку главы государства и выразил уверенность в успешной организации форума на территории региона.
— Мы хотели, чтобы такое масштабное и значимое мероприятие прошло на самарской земле, я обращался с такой просьбой к президенту. Владимир Владимирович нас поддержал, и Самарская область вновь не подведет.
Отметим, форум «Россия — спортивная держава» представляет собой важную площадку для обмена опытом, установления новых связей и принятия решений по развитию спортивной сферы. В августе 2023 года генеральный директор АНО «Форум “Спортивная держава” Алексей Степанов лично оценил готовность спортивной инфраструктуры Самарской области к проведению масштабного события.
За последние годы в Самарской области было построено более 160 спортивных объектов, а уровень вовлеченности жителей в занятия физической культурой и спортом вырос более чем на 50%. Кроме того, регион обладает богатым опытом организации мероприятий высокого уровня. В Самарской области успешно прошли Чемпионат мира по футболу 2018 года, XXII фестиваль "Российская студенческая весна и многие другие культурные и спортивные события.