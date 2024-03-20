Армения утвердила соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований, любого миграционного контроля, не будут представлять таможенные документы и декларации при ввозе имущества или транспортных средств. Им предоставлено право свободного и неограниченного передвижения по всей территории Армении, в том числе с использованием воздушного пространства.