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Армения утвердила соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 20 мар — РИА Новости. Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном, наделяющее наблюдателей неприкосновенностью и льготами, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

За принятие решения проголосовали 57 депутатов, против — 27.

В соответствии с соглашением, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования.

Неприкосновенны также объекты евронаблюдателей, агенты принимающей стороны не могут проникать туда без согласия руководителя миссии, не допускается обыск, конфискация или арест объектов и транспортных средств наблюдателей, архивы и документы миссии пользуются постоянной неприкосновенностью, где бы они ни находились.

Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований, любого миграционного контроля, не будут представлять таможенные документы и декларации при ввозе имущества или транспортных средств. Им предоставлено право свободного и неограниченного передвижения по всей территории Армении, в том числе с использованием воздушного пространства.

Евросоюз 20 февраля 2023 года запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Изначально общее количество гражданского персонала миссии составляло около 100 человек, включая порядка 50 невооруженных наблюдателей. В декабре главы МИД стран ЕС приняли решение увеличить ее численность до 209 человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, «далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье», осуществляемую для того, чтобы «выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности».