Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров обсудил с Германом Грефом планы для дальнейшего сотрудничества

Накануне в Москве Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и планы дальнейшего сотрудничества, сообщили в пресс-службе администрации руководителя региона.

В частности, обсуждались совместные проекты в образовании, а также внедрение цифровых сервисов в сфере здравоохранения, в том числе на базе искусственного интеллекта.

«Сбер является одним из ключевых партнеров в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы Башкортостана. Банк участвует в финансировании строительства жилья, крупных инфраструктурных объектов и предприятий на территории республики, оказывает поддержку среднему и малому бизнесу, наращивает объём кредитования сельхозпроизводителей в рамках госпрограмм», — отмечается в сообщении пресс-службы Главы РБ.

Делегация Башкирии также посетила кампус «Школы 21» от Сбера, где любой человек старше 18 лет может бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий. Проект активно масштабируется сейчас по стране. На данный момент кампусы этой школы работают в девяти городах России.

Как сообщал Башинформ, сегодня Главе Башкирии Радию Хабирову исполнилось 60 лет.