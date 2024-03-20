Радий Хабиров обсудил с Германом Грефом планы для дальнейшего сотрудничества

В частности, обсуждались совместные проекты в образовании, а также внедрение цифровых сервисов в сфере здравоохранения, в том числе на базе искусственного интеллекта.
«Сбер является одним из ключевых партнеров в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы Башкортостана. Банк участвует в финансировании строительства жилья, крупных инфраструктурных объектов и предприятий на территории республики, оказывает поддержку среднему и малому бизнесу, наращивает объём кредитования сельхозпроизводителей в рамках госпрограмм», — отмечается в сообщении пресс-службы Главы РБ.
Делегация Башкирии также посетила кампус «Школы 21» от Сбера, где любой человек старше 18 лет может бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий. Проект активно масштабируется сейчас по стране. На данный момент кампусы этой школы работают в девяти городах России.
Как сообщал Башинформ, сегодня Главе Башкирии Радию Хабирову исполнилось 60 лет.