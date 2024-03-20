Радий Хабиров обсудил с Германом Грефом планы для дальнейшего сотрудничества

Делегация Башкирии также посетила кампус «Школы 21» от Сбера, где любой человек старше 18 лет может бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий. Проект активно масштабируется сейчас по стране. На данный момент кампусы этой школы работают в девяти городах России.