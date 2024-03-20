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Кулеба: Макрон под отправкой военных подразумевал подготовку ВСУ на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину.

Источник: AP 2023

Господин Кулеба утверждает, что имелась ввиду отправка военных для подготовки украинских солдат в стране, а не за границей.

«Когда Макрон заговорил о направлении войск на Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно на Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас», — сказал украинский министр газете La Stampa. Дмитрий Кулеба добавил, что Украина никогда не просила отправить ей военных, потому что гордится своими собственными, но ей нужны беспилотники, боеприпасы и ракеты дальнего радиуса действия.

26 февраля после встречи с лидерами стран Евросоюза президент Франции не исключил переброску европейских войск на территорию Украины. Публично об отказе отправлять туда военных уже заявили Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Словакия, Чехия и Швеция. Аналогичную позицию озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Испанская газета El Pais сообщила, что военные НАТО присутствуют на Украине, но не участвуют в военных операциях.

Лаура Кеффер