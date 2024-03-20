Кулеба: Макрон под отправкой военных подразумевал подготовку ВСУ на Украине

«Когда Макрон заговорил о направлении войск на Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно на Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас», — сказал украинский министр газете La Stampa. Дмитрий Кулеба добавил, что Украина никогда не просила отправить ей военных, потому что гордится своими собственными, но ей нужны беспилотники, боеприпасы и ракеты дальнего радиуса действия.