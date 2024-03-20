Володин: мир обязан осудить виновников варварских бомбежек Югославии

В 2000 году за бомбежки Югославии осудили американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека НАТО Хавьера Солана, но потом суд отменил приговор. Позднее Белград выдал экс-президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагу, где он умер в тюрьме в 2006 году, по одной из версий — от инфаркта.