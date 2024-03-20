Володин: мир обязан осудить виновников варварских бомбежек Югославии

Госдума 20 марта намерена рассмотреть проект документа, приуроченного к 25-летней годовщине бомбардировок Югославии.
Володин также отметил, что виновные за смерть лидера Югославии Слободана Милошевича в гаагской тюрьме до сих пор не понесли ответственности.
По его словам, Югославия была разрушена, но никто из руководителей США и стран НАТО, включая американского президента Джо Байдена, так и не понесли наказание.
«Мир обязан дать справедливую оценку событиям тех лет: призвать к ответу и осудить виновников уничтожения Югославии», — написал Володин.
В 1999 году силы НАТО начали бомбардировки Югославии, они начались без одобрения Совбеза ООН. Запад исходил из того, что тогдашние власти Югославии проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Бомбежки НАТО по Югославии длились с 24 марта по 10 июня 1999 года, в результате погибли более 2,5 тыс. человек, в том числе 87 детей. Ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов.
В 2000 году за бомбежки Югославии осудили американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека НАТО Хавьера Солана, но потом суд отменил приговор. Позднее Белград выдал экс-президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагу, где он умер в тюрьме в 2006 году, по одной из версий — от инфаркта.