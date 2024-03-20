Более 20 участников СВО из Приморья вернулись из украинского плена

«При активном участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой нам удалось освободить из плена 21 приморца», — передает Primamedia слова Юрия Мельникова.
Он отметил, что много обращений поступает от родственников военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Только за 2023 год поступило 63 обращения с просьбой о помощи в обмене или освобождении бойцов из плена. По сравнению с 2020 годом выросло и число обращений о содействии в розыске без вести пропавших военнослужащих — с 7 до 35.
Напомним, участие в специальной военной операции принимает большое число бойцов из Приморского края — несколько десятков тысяч. Губернатор региона рассказал, почему так произошло.