Более 20 участников СВО из Приморья вернулись из украинского плена

Он отметил, что много обращений поступает от родственников военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Только за 2023 год поступило 63 обращения с просьбой о помощи в обмене или освобождении бойцов из плена. По сравнению с 2020 годом выросло и число обращений о содействии в розыске без вести пропавших военнослужащих — с 7 до 35.