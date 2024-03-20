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Лукашенко назвал Тунис дружелюбной страной

Лукашенко поздравил президента Туниса с Днем Независимости.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 20 марта 2024 года, от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Туниса Каиса Саида, а также жителей указанной страны с национальным праздником — Днем Независимости, проинформировали в пресс-службе президента.

Глава государства заметил, что дружелюбный Тунис прошел долгий путь позитивных изменений. Кроме того, стране удалось достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии, а также в обеспечении роста благосостояния граждан.

Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь заинтересована в активизации политического и торгово-экономического сотрудничества, которое будет основано на принципах доверия, взаимной выгодs, равноправия.

Лукашенко Александр