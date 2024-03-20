Лукашенко назвал Тунис дружелюбной страной

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 20 марта 2024 года, от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Туниса Каиса Саида, а также жителей указанной страны с национальным праздником — Днем Независимости, проинформировали в пресс-службе президента.