Глава МВД подтвердил открытие дела, где фигурирует его предшественник Тургумбаев

Сообщалось, что некоторых задержанных пытали утюгом, а также обливали кипятком. Кроме того, в соцсетях разгорелся скандал после задержания одного из граждан Кыргызстана. На казахстанском ТВ появились кадры с избитым мужчиной, на которых он признавался, что за участие в беспорядках ему заплатили 200 долларов.