Глава МВД подтвердил открытие дела, где фигурирует его предшественник Тургумбаев

«МВД не расследует, поэтому комментировать не могу — по какому делу, по какой статье. Здесь компетентные органы возбудили и расследуют, поэтому вопросы к ним».
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что в отношении экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева дело возбуждено по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Напомним, Ерлан Тургумбаев был назначен министром внутренних дел в феврале 2019 года. После Кровавого января в феврале 2022-го был отправлен в отставку. Позже был назначен на должность советника президента.
Однако в августе 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением освободил его от должности советника.
Биография Ерлана Тургумбаева
Тургумбаев родился в Алматы в 1962 году.
Учился в Казахском государственном университете им. Кирова по специальности «юрист-правовед». Также закончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности «экономист».
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий».
Трудовую деятельность начал в 1984 году в должности оперуполномоченного угрозыска в Карагандинской области.
В 1986—1993 годах работал в Алатауском РОВД города Алматы сначала оперуполномоченным, постепенно дойдя до должности замначальника РОВД.
В 1993—1995 годы трудился замначальника следственного управления ГУВД Алматы.
Кроме того, Тургумбаев успел поработать главой управления налоговых расследований в 1996—1997 годах, а также управляющим директором корпорации «Казатомпром» (в 2001—2002 годах).
В биографии Тургумбаева также работа начальником УВД Северо-Казахстанской области, начальником городской полиции Алматы.
С 2012 по 2019 год трудился заместителем министра внутренних дел, а в феврале 2019 года возглавил ведомство.
С 25 февраля по 17 августа 2022 года работал советником президента Казахстана.
Являлся членом Комиссии по правам человека при президенте Казахстана, а также членом Совета по правовой политике при президенте. Генерал-лейтенант полиции.
Награжден орденами «Айбын» (Доблесть), «Даңқ» (Слава), знаком «Кайсар» (Смелость) и «Барыс».
Критика МВД после январских беспорядков
Работа МВД Казахстана вызвала возмущение после произошедших в республике январских событий. В СМИ и соцсетях появлялись сообщения о том, что подозреваемых в беспорядках подвергали пыткам.
Сообщалось, что некоторых задержанных пытали утюгом, а также обливали кипятком. Кроме того, в соцсетях разгорелся скандал после задержания одного из граждан Кыргызстана. На казахстанском ТВ появились кадры с избитым мужчиной, на которых он признавался, что за участие в беспорядках ему заплатили 200 долларов.
Жители Кыргызстана узнали в мужчине известного в стране джазового музыканта Викрама Рузахунова. Они потребовали отпустить музыканта. заявив, что Рузахунов не может быть террористом. Спустя некоторое время музыкант вернулся на родину, где рассказал о пережитых пытках.