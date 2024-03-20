Думский комитет одобрил ограничения для размещения электросамокатов в Перми

Новые требования, по словам начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрия Мясоедова, предлагается закрепить в городских Правилах благоустройства. Так, оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, при этом мэрия хочет полностью запретить их размещение в центральном планировочном районе Перми.



Депутат Марк Коробов поинтересовался, какими улицами ограничивается центр города. Дмитрий Мясоедов отметил, что в целом территория запрета парковки электросамокатов займет не более 5% от всей площади Перми. Отвечая на вопросы о развитии инфраструктуры для этого вида транспорта, начальник департамента дорог и благоустройства пояснил, что при дорожных ремонтах власти устраивают отдельные велодорожки. Кроме того, с этого года полномочия по изменению проекта организации дорожного движения перешли на уровень региональных властей. Поэтому вопросы по дополнительным велопарковкам теперь принимает краевой минтранс.



На заседании комитета присутствовали представители кикшерингов «Вуш» и «ЮрентБайк.ру», работающих в Перми. Они выступили против готовящихся ограничений, посчитав, что они запретят пермякам пользоваться самокатами в центре города. Представитель «Вуш» предложил вернуть проект на доработку, представитель «ЮрентБайк.ру» — отложить принятие решения до рассмотрения властями города и края «дорожной» карты по урегулированию вопроса, внесенной кикшерингом. Несмотря на это, члены комитета одобрили введение ограничений для электросамокатов, отметив, что при необходимости решения властей могут претерпевать изменения.