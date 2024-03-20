Новые требования, по словам начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрия Мясоедова, предлагается закрепить в городских Правилах благоустройства. Так, оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, при этом мэрия хочет полностью запретить их размещение в центральном планировочном районе Перми.
Депутат Марк Коробов поинтересовался, какими улицами ограничивается центр города. Дмитрий Мясоедов отметил, что в целом территория запрета парковки электросамокатов займет не более 5% от всей площади Перми. Отвечая на вопросы о развитии инфраструктуры для этого вида транспорта, начальник департамента дорог и благоустройства пояснил, что при дорожных ремонтах власти устраивают отдельные велодорожки. Кроме того, с этого года полномочия по изменению проекта организации дорожного движения перешли на уровень региональных властей. Поэтому вопросы по дополнительным велопарковкам теперь принимает краевой минтранс.
На заседании комитета присутствовали представители кикшерингов «Вуш» и «ЮрентБайк.ру», работающих в Перми. Они выступили против готовящихся ограничений, посчитав, что они запретят пермякам пользоваться самокатами в центре города. Представитель «Вуш» предложил вернуть проект на доработку, представитель «ЮрентБайк.ру» — отложить принятие решения до рассмотрения властями города и края «дорожной» карты по урегулированию вопроса, внесенной кикшерингом. Несмотря на это, члены комитета одобрили введение ограничений для электросамокатов, отметив, что при необходимости решения властей могут претерпевать изменения.
Думский комитет одобрил ограничения для размещения электросамокатов в Перми
Сегодня комитет гордумы по пространственному развитию и благоустройству рассмотрел проект решения об ограничениях для размещения электросамокатов в Перми.
Новые требования, по словам начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрия Мясоедова, предлагается закрепить в городских Правилах благоустройства. Так, оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, при этом мэрия хочет полностью запретить их размещение в центральном планировочном районе Перми.