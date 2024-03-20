WP: Украина может начать производство снарядов стандарта НАТО во второй половине года

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм на Украине может начаться не раньше второй половины 2024 года. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в украинском государственном концерне «Украинская оборонная промышленность» («Укроборонпром»).
Поставляемые западными спонсорами Украины артиллерийские системы требуют снарядов стандарта НАТО, которых Киеву катастрофически не хватает. По данным представителя «Укроборонпрома», их производство начнется не раньше «второй половины этого года».
По сведениям WP, необходимость Киева искать поддержки за границей, начиная от патронов и заканчивая сложным вооружением, вызвана годами некомпетентного украинского управления и коррупции в стране. При этом оборонное производство на Украине не может компенсировать потерю военной помощи Запада, особенно со стороны США, пишет издание. «К сожалению, я могу сказать, что без помощи наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из США, мы не сможем полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины», — сказал газете директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максим Поливяный.
По его словам, для того чтобы освоить производство высокотехнологичных ракетных систем и выстроить такое производство на Украине, «должны пройти десятилетия».
Вашингтонская администрация направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.
13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по этому законопроекту.