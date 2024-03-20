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Валерий Фальков и Виталий Хоценко открыли новый корпус ОмГУ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко открыли новый корпус ОмГУ имени Ф. М. Достоевского.

В здании, которое находится неподалёку от библиотеки им. А. С. Пушкина, будут располагаться юрфак, ректорат, центр делового образования, учёный совет и приёмная комиссия. А также — музей археологии и этнографии, центр Ф. М. Достоевского, музей истории вуза.

Помимо учебных аудиторий в новом корпусе есть два лекционных зала на 220 мест, два лингафонных кабинета, мультимедийная аудитория, три компьютерных класса. Кроме того там будет столовая, своя пекарня и тренажёрный зал.

«Сегодня прекрасное время для развития науки, технологий и высшего образования. Университету важно определить динамику развития, опираясь на мнение преподавателей и студентов, сформировать новый образ и динамично двигаться к нему», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Виталий Хоценко поздравил университет с долгожданным событием. А также поблагодарил за поддержку главу Минобрнауки Валерия Фалькова и руководителя Сбербанка России Германа Грефа.

«Омск — огромный город, с большим количеством наших и иностранных студентов, студентов. Будем научный и вузовский потенциал развивать. По-другому и быть не может», — подчеркнул глава региона.

Ректор ОмГУ Сергей Замятин провёл для почётных гостей экскурсию по новому главному корпусу вуза. А 31 марта этого года там пройдёт День открытых дверей.