Валерий Фальков и Виталий Хоценко открыли новый корпус ОмГУ

В здании, которое находится неподалёку от библиотеки им. А. С. Пушкина, будут располагаться юрфак, ректорат, центр делового образования, учёный совет и приёмная комиссия. А также — музей археологии и этнографии, центр Ф. М. Достоевского, музей истории вуза.
Помимо учебных аудиторий в новом корпусе есть два лекционных зала на 220 мест, два лингафонных кабинета, мультимедийная аудитория, три компьютерных класса. Кроме того там будет столовая, своя пекарня и тренажёрный зал.
«Сегодня прекрасное время для развития науки, технологий и высшего образования. Университету важно определить динамику развития, опираясь на мнение преподавателей и студентов, сформировать новый образ и динамично двигаться к нему», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Виталий Хоценко поздравил университет с долгожданным событием. А также поблагодарил за поддержку главу Минобрнауки Валерия Фалькова и руководителя Сбербанка России Германа Грефа.
«Омск — огромный город, с большим количеством наших и иностранных студентов, студентов. Будем научный и вузовский потенциал развивать. По-другому и быть не может», — подчеркнул глава региона.
Ректор ОмГУ Сергей Замятин провёл для почётных гостей экскурсию по новому главному корпусу вуза. А 31 марта этого года там пройдёт День открытых дверей.