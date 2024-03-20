Валерий Фальков и Виталий Хоценко открыли новый корпус ОмГУ

В здании, которое находится неподалёку от библиотеки им. А. С. Пушкина, будут располагаться юрфак, ректорат, центр делового образования, учёный совет и приёмная комиссия. А также — музей археологии и этнографии, центр Ф. М. Достоевского, музей истории вуза.