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Медведев увидел пользу в возможном появлении французских войск на Украине

По словам зампреда Совбеза РФ, для Парижа разгром его легионов будет равносилен гильотине.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Уничтожение французских военных на Украине, если они там появятся, станет сверхважной и не самой трудной задачей для российской армии. А для Парижа разгром его легионов будет равносилен гильотине, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Зато какая была бы польза!» — написал он в Telegram-канале.

Для французского руководства, продолжил Медведев, «это будет равносильно гильотине».

Медведев Дмитрий