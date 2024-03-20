Медведев увидел пользу в возможном появлении французских войск на Украине

«Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Зато какая была бы польза!» — написал он в Telegram-канале.