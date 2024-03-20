ЗакС окончательно одобрил роспуск муниципалитетов «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская»

Законодательное собрание Петербурга в третьем, окончательном чтении 20 марта приняло законопроекты о роспуске муниципальных образований «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская».
В обоих муниципалитетах были затяжные конфликты из-за выборов главы МО. В итоге оба совета не собирались на заседания в течение не менее трех месяцев. Это стало основанием для того, чтобы губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение парламента законопроекты о роспуске советов.
Депутаты действующих советов не смогут принимать участие в следующих выборах.