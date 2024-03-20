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ЗакС окончательно одобрил роспуск муниципалитетов «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская»

ЗакС поддержал роспуск муниципалитетов «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская».

Законодательное собрание Петербурга в третьем, окончательном чтении 20 марта приняло законопроекты о роспуске муниципальных образований «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская».

В обоих муниципалитетах были затяжные конфликты из-за выборов главы МО. В итоге оба совета не собирались на заседания в течение не менее трех месяцев. Это стало основанием для того, чтобы губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение парламента законопроекты о роспуске советов.

Депутаты действующих советов не смогут принимать участие в следующих выборах.