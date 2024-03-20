Лукашенко рассказал, на что Путин не жалеет денег для Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции Олегом Новицким и Мариной Василевской, которая состоялась 19 марта в формате видеоконференцсвязи, рассказал, на что президент России Владимир Путин не жалеет денег для Беларуси, информирует пресс-служба президента.
Во время встречи в видеоформате обсуждались вопросы, связанные с тем, что для организации космических полетов с участием белорусов, необходимо будет решать и вопросы финансирования. Однако здесь, как заметил президент Беларуси, есть взаимопонимание с российской стороной, добавив, что сотрудничество выстраивается на взаимовыгодной основе.
— Путин насчет этого молодец. Они не жалеют денег ради того, чтобы нас поддержать как космическое государство.
Лукашенко заверил, что с российской стороной рассчитаются и по другим направлениям. Кроме того, глава государства отметил, что в Беларуси есть мощное предприятие, производящее спутники, в том числе и в интересах России.