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Лукашенко рассказал, на что Путин не жалеет денег для Беларуси

Лукашенко назвал, на что Путин не жалеет денег для Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции Олегом Новицким и Мариной Василевской, которая состоялась 19 марта в формате видеоконференцсвязи, рассказал, на что президент России Владимир Путин не жалеет денег для Беларуси, информирует пресс-служба президента.

Во время встречи в видеоформате обсуждались вопросы, связанные с тем, что для организации космических полетов с участием белорусов, необходимо будет решать и вопросы финансирования. Однако здесь, как заметил президент Беларуси, есть взаимопонимание с российской стороной, добавив, что сотрудничество выстраивается на взаимовыгодной основе.

— Путин насчет этого молодец. Они не жалеют денег ради того, чтобы нас поддержать как космическое государство.

Лукашенко заверил, что с российской стороной рассчитаются и по другим направлениям. Кроме того, глава государства отметил, что в Беларуси есть мощное предприятие, производящее спутники, в том числе и в интересах России.

Лукашенко Александр
Путин Владимир