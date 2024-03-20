Лукашенко рассказал, на что Путин не жалеет денег для Беларуси

Во время встречи в видеоформате обсуждались вопросы, связанные с тем, что для организации космических полетов с участием белорусов, необходимо будет решать и вопросы финансирования. Однако здесь, как заметил президент Беларуси, есть взаимопонимание с российской стороной, добавив, что сотрудничество выстраивается на взаимовыгодной основе.