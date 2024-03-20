На Украине предложили объявлять мужчин в розыск после третьей неявки в военкомат

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы страны еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием армии была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации. 7 февраля Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации в первом чтении. Документ предполагает введение электронных повесток, отмену отсрочки для ряда категорий мужчин призывного возраста, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на право управлять транспортом и блокировки банковских счетов. Некоторые жесткие нормы вызвали резкую критику в обществе, депутаты подали свыше 4 тыс. поправок в документ. 12 марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал их рассмотрение. Как сообщают украинские СМИ, от некоторых положений уже решено отказаться.