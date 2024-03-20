Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: отправка военных на Украину для Франции равносильна гильотине

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Возможность отправки военных Франции на Украину будет для французских властей равносильно гильотине, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Sputnik.by

По его мнению, если Франция решит отправить на Украину своих военнослужащих, то ее «порежут на части» собственные оппозиционные силы, что станет хорошим уроком для Европы.

«А вот для петухов из французского руководства это (отправка военных на Украину — Sputnik) будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок», — поделился Медведев в своем Telegram-канале, комментируя возможную отправку французов на Украину.

Некоторое время назад директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о том, что Франция занимается подготовкой контингента для отправки на Украину. Для первого этапа заявлено порядка 2 тысяч военнослужащих.

В то же время он обратил внимание, что в Елисейском дворце говорят о том, что число погибших на Украине французов перешло «психологически значимый порог». Если эти данные будут обнародованы, отмечал Нарышкин, могут начаться массовые протесты граждан.