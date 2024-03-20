Медведев: отправка военных на Украину для Франции равносильна гильотине

«А вот для петухов из французского руководства это (отправка военных на Украину — Sputnik) будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок», — поделился Медведев в своем Telegram-канале, комментируя возможную отправку французов на Украину.