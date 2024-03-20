Медведев: отправка военных на Украину для Франции равносильна гильотине

По его мнению, если Франция решит отправить на Украину своих военнослужащих, то ее «порежут на части» собственные оппозиционные силы, что станет хорошим уроком для Европы.
«А вот для петухов из французского руководства это (отправка военных на Украину — Sputnik) будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок», — поделился Медведев в своем Telegram-канале, комментируя возможную отправку французов на Украину.
Некоторое время назад директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о том, что Франция занимается подготовкой контингента для отправки на Украину. Для первого этапа заявлено порядка 2 тысяч военнослужащих.
В то же время он обратил внимание, что в Елисейском дворце говорят о том, что число погибших на Украине французов перешло «психологически значимый порог». Если эти данные будут обнародованы, отмечал Нарышкин, могут начаться массовые протесты граждан.