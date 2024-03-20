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Давний друг — глава региона поздравил Радия Хабирова с 60-летием

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил Главу Башкирии Радия Хабирова с юбилеем. Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте.

Источник: страница Сергея Аксенова во «ВКонтакте»

"Рад поздравить моего друга и коллегу, Главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова с 60-летием!

Знаю Радия Фаритовича как опытного политика, настоящего профессионала и патриота, волевого и мужественного человека. Его деятельность — пример беззаветного служения России и родной республике. Под его руководством Башкортостан успешно решает задачи социально-экономического развития и по многим позициям является примером для других регионов.

Благодарен Радию Фаритовичу за большую помощь в развитии Крыма, за вклад в укрепление братских связей между нашими республиками. Опыт и передовые практики башкирских коллег успешно используются в Республике Крым.

Желаю моему другу крепкого здоровья, благополучия, реализации всех задуманных планов, новых успехов в трудах на благо нашей великой страны и родного края!", — написал Сергей Аксенов.

Ранее «Башинформ» в материале, посвященном юбилею Главы РБ рассказывал о Радии Хабирове как руководителе и человеке, а также собрал мнения известных людей о руководителе Башкирии.

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