Давний друг — глава региона поздравил Радия Хабирова с 60-летием

Знаю Радия Фаритовича как опытного политика, настоящего профессионала и патриота, волевого и мужественного человека. Его деятельность — пример беззаветного служения России и родной республике. Под его руководством Башкортостан успешно решает задачи социально-экономического развития и по многим позициям является примером для других регионов.



Благодарен Радию Фаритовичу за большую помощь в развитии Крыма, за вклад в укрепление братских связей между нашими республиками. Опыт и передовые практики башкирских коллег успешно используются в Республике Крым.



Желаю моему другу крепкого здоровья, благополучия, реализации всех задуманных планов, новых успехов в трудах на благо нашей великой страны и родного края!", — написал Сергей Аксенов.