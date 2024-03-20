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Нижегородские пары зарегистрируют брак на выставке-форуме «Россия»

Пары поженятся в ходе Всероссийского свадебного фестиваля.

Источник: Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Пары из Нижегородкой области поженятся в ходе Всероссийского свадебного фестиваля на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, мероприятия начнутся 12 мая и продлятся до 19 мая. Во время открытия фестиваля поженятся сразу 100 пар, в том числе и жители Нижегородской области. Молодожены будут одеты в традиционные костюмы, которые подчеркнут разнообразие и единство культур народов России.

Позже проведут выездные регистрации браков, а также уличное шествие пар. 16 мая во время Дня Приволжского округа поженится еще одна нижегородская пара. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся лекции, мастер-классы и тематические представления.