Блинкен заблокировал заявление G7 по итогам выборов президента России

При этом журналисты отмечают, что документ получил предварительное одобрение советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Издание полагает, что причинами стали разногласия между Блинкеном и Салливаном, а также опасения Госдепа о якобы возможном вмешательстве России в предстоящие президентские выборы в США.