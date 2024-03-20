Свердловчане поставили рекорды на выборах

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что уральцы никогда не оставались в стороне от политических событий. По ее словам, свердловчане всегда открыто, честно говорили о том, что они думают на этот счет. В этот раз они думали очень позитивно, потому что видели, что делает президент и что делается в регионе.