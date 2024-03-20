Свердловчане поставили рекорды на выборах

71,03 процента составила явка избирателей на выборах главы государства в Свердловской области. Это рекордные показатели на выборах президента России в регионе за 30 лет. Эксперты отмечают, что данные цифры являются результатом социальной и экономической политики, определенной президентом России, которую успешно реализует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Среднем Урале. Кроме этого, на высокую явку повлияли патриотические настроения уральцев.
Побит рекорд по явке
В Свердловской области явка на выборах президента России составила 71,03%. Об этом сообщили в избиркоме, оглашая предварительные итоги голосования.
Уникальность этих выборов была в применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Практически каждый десятый житель Свердловской области проголосовал именно таким способом.
«В области у нас 3,2 миллиона избирателей, и почти 10% выбрали дистанционное электронное голосование, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Мы понимаем, что за цифровым развитием будущее, сегодня во многих сферах применяется только “цифра”. Впоследствии многие общественные процессы будут происходить именно через “цифру”, я имею в виду решение муниципальных, районных, общеобластных вопросов. Поэтому мы за самые прогрессивные новшества».
Свердловская область стала третьей в стране по количеству проголосовавших с помощью ДЭГ. Регион уступил только Москве и Ростовской области. Этой возможностью воспользовались 94% свердловчан от числа подававших заявки.
«Я хочу поблагодарить наших избирателей. 71% явки! У нас такого не было за 30 лет. Отдельное спасибо, кто дошел до избирательного участка и воспользовался своим правом выбрать президента России», — сказала на пресс-конференции глава избиркома Свердловской области Елена Клименко.
Для сравнения: на предыдущих президентских выборах в 2018 году явка составила 62,35%.
Официальные итоги выборов будут подведены 21 марта.
«Люди сплотились»
Эксперты считают, что высокая явка — это во многом результат социальной и экономической политики, определенной президентом страны, которую успешно реализует губернатор Евгений Куйвашев.
Свердловская область по явке поддержала общероссийский тренд, говорит руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он напомнил, что федеральные избирательные кампании всегда привлекают большее количество избирателей.
«В условиях напряженного геополитического противостояния высокая явка — логичное явление, — сказал Глеб Кузнецов. — В тяжелый для страны период люди сплотились и проголосовали за сильнейшего, по их мнению, кандидата. Дополнительными факторами высокой явки стали трехдневное голосование и возможность использования ДЭГ».
Политконсультант Алексей Швайгерт согласен с мнением, что важным фактором массового волеизъявления стало сплочение свердловчан вокруг национального лидера. По его словам, многие избиратели голосовали еще и «назло» всем внешним попыткам сорвать избирательный процесс или дискредитировать его.
«Но я хотел бы также обратить внимание на внутренний консолидирующий фактор, который помог добиться хорошего результата явки, необходимой для легитимности президентской кампании, — сказал Алексей Швайгерт. — Не надо забывать, что именно губернатор Евгений Куйвашев после прошлых выборов главы государства добился прекращения многолетнего конфликта “города” и “области”. Были сделаны правильные выводы, проведена громадная политическая работа и работа над ошибками. Губернатор обеспечил управляемость вверенной ему территории и рост уровня социального оптимизма на Среднем Урале. В совокупности все это сложилось в результат».
Алексей Швайгерт выделил высокий уровень популярности губернатора Свердловской области и доверия со стороны уральцев. Он напомнил, что Евгений Куйвашев не раз публично выступал в защиту жителей региона, вмешивался в сложные ситуации, активно смягчал протестные настроения.
Свердловская область — один из крупнейших регионов России по численности населения. По мнению эксперта, «достучаться» здесь до 3,3 млн избирателей сложнее, чем в субъектах с небольшой численностью населения. Поэтому явка выше 70% — отличный показатель.
Алексей Швайгерт предлагает для сравнения посмотреть на явку в регионах-аутсайдерах. Видимо, там местные власти не смогли преодолеть внутренние проблемы, сбалансировать предвыборную ситуацию, что вылилось в демонстрацию своего недовольства внутренними проблемами территории. Люди проголосовали «ногами», не пришли на участки.
Политолог Александр Белоусов поддерживает экспертов, считая, что рекордная явка обусловлена совокупностью факторов. Во-первых, удобство трехдневного голосования и возможность использования ДЭГ. Во-вторых, стабильность в социально-политической ситуации, которую обеспечил губернатор Евгений Куйвашев. В-третьих, патриотическая мобилизация, которая коснулась и региона.
«За Свердловской областью несправедливо тянется шлейф либерального региона. Но эти три дня показали, что уральцы, так же как и все россияне, сплотились во имя развития своей страны», — считает Александр Белоусов.
Эксперт Центра общественного наблюдения Свердловской области Андрей Русаков добавил, что на уровень явки повлияло много факторов, в том числе активная мобилизационная кампания. Ведь трое из четырех кандидатов посетили Свердловскую область в агитационный период.
«Это, по моему мнению, способствовало активизации их сторонников в дни голосования. Кроме того, выборы президента — это всегда общественная дискуссия о том, как будет развиваться страна в следующие шесть лет. И в эту дискуссию включились жители Свердловской области, — сказал Андрей Русаков. — На избирательные участки пришли люди разных поколений, профессий и политических взглядов. И высказали в процессе голосования свою точку зрения».
Выборы превосходят международные стандарты
В Свердловской области за выборами следили иностранные наблюдатели. Все три дня голосования избирательные участки в составе международной группы посещал экс-лидер народной партии «Partido Popular», директор правовой компании из Испании Педро Моуриньо.
«Мы посетили три города: Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск. Отмечу, что организация выборов в России — на самом высоком уровне. Я с ответственностью заявляю, что голосование прошло законно, люди участвовали в выборах добровольно, — сказал Педро Моуриньо. — Избирательные комиссии сделали все для привлечения избирателей на выборы. В некоторых моментах российские выборы не просто соответствуют, а превосходят международные стандарты. Выражаю уверенность в том, что выборы в России действительно отражают волю народа».
Член Совета по правам человека при президенте РФ, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила, что так активно свердловчане еще не голосовали.
«Явка в Свердловской области очень хорошая, выборы прошли спокойно. Какие-то там провокации — один, два случая, когда в одном месте зеленкой, в другом непонятно какой жидкостью хотели бюллетени залить — это все такая ерунда, что не стоит обращать внимание», — сказала Татьяна Мерзлякова.
Омбудсмен работала с международными наблюдателями. По ее словам, все они были просто удивлены, когда заходили на участки для голосования.
«Один раз даже сказали, что это постановочные выборы. Но на следующих участках увидели то же самое. А увидели праздник: где-то Масленица, где-то красивая музыка, и везде хорошее настроение. На один из участков приехали, там голосует молодая пара (только что из ЗАГСа) — студенты нашего медуниверситета, — рассказала Татьяна Мерзлякова. — На другом участке звучала живая музыка. Поставили пианино, солист Свердловской филармонии, член избирательной комиссии, играл Чайковского. Причем это был участок для бездомных».
Бывший глава Екатеринбурга, а ныне сенатор Совета Федерации Александр Высокинский поблагодарил избирателей. По его словам, необходимо было встать плечом к плечу на фоне беспрецедентного внешнего давления.
Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что уральцы никогда не оставались в стороне от политических событий. По ее словам, свердловчане всегда открыто, честно говорили о том, что они думают на этот счет. В этот раз они думали очень позитивно, потому что видели, что делает президент и что делается в регионе.
«И город Екатеринбург, и Свердловская область продемонстрировали результат, который является рекордом за всю новейшую историю России, — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Мы показали поддержку нашего президента, нашего лидера. То, что сегодня происходит, какие позитивные изменения происходят, видно невооруженным взглядом. И я абсолютно уверен, что при такой поддержке нашего президента, при такой консолидации нашего общества эти изменения будут продолжены».
Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов отдал свой голос посредством ДЭГ, но пришел на избирательный участок с женой и детьми.
«Выборы главы государства — это один из самых главных моментов с точки зрения определения будущего страны. Очень хорошо, что жители Свердловской области осознают важность этого события, потому что, выбирая главу государства, мы определяем стратегическую траекторию развития нашей Родины», — сказал Олег Чемезов.
«Мир, спокойствие, благополучие»
Во время выборов в Свердловской области прошли акция и автопробег «Герои голосуют». Военнослужащие пришли отдать свой голос на избирательные участки в Екатеринбурге, Талице, Карпинске, Серове и других городах.
Самый титулованный офицер страны, Герой России, легендарный летчик Игорь Родобольский пришел на избирательный участок с семьей.
«Долг, святой долг каждого россиянина перед страной — прийти на выборы. Нам нужен сильный лидер, который обеспечит нам мир, спокойствие, благополучие и будущее для нас, наших детей и внуков, — сказал Игорь Родобольский. — Я встретил ребят, с которыми мы раньше общались на мероприятиях. Приятно, конечно, хотя бы увидеть, поздороваться, обняться, спросить, как дела, как здоровье».
В селе Покровском Горноуральского городского округа на избирательный участок пришли Фануза и Хаматдин Ахмаевы, родители героя Фидариса Ахмаева, погибшего в Чеченской республике в 1996 году при исполнении воинского долга. Его имя носит ежегодный фестиваль военно-патриотической песни «Честь имею!», в котором участвуют не только артисты Горноуральского городского округа, но и многих других муниципалитетов.
В Талице на призыв откликнулся ветеран боевых действий, атаман станичного казачьего общества «Станица имени Н. И. Кузнецова» Андрей Тихонов.
«Нашей стране нужен сильный легитимный президент, — сказал Герой России Сергей Воронин. — Для меня это важно, потому что я хотел бы развития нашей страны в дальнейшем в таком же ключе».