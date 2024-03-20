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Уральский полпред Якушев призвал участников СВО бороться за посты во власти

Среди участников спецоперации на Украине немало достойных людей, которые могут претендовать на высокие должности во власти и бизнесе. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили в его пресс-службе.

Представитель главы государства пригласил военных поучаствовать в программе «Время героев». Проект займется переподготовкой ветеранов СВО для службы в органах власти, коммерческих структурах и госкорпорациях.

«Кадровая программа “Время героев” — уникальная возможность для участников спецоперации применить свои лидерские качества на благо Родины и получить навыки для работы на гражданских специальностях. Среди уральских воинов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», — поделился мнением Якушев.

О запуске программы «Время героев» объявил президент РФ Владимир Путин. По его оценке, прошедшие СВО россияне «должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия». Проектом занимается РАНХиГС, заявки подали уже более 34 тыс. человек.