Уральский полпред Якушев призвал участников СВО бороться за посты во власти

«Кадровая программа “Время героев” — уникальная возможность для участников спецоперации применить свои лидерские качества на благо Родины и получить навыки для работы на гражданских специальностях. Среди уральских воинов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», — поделился мнением Якушев.