Председатель Пермской городской Думы провел встречу со студентами

Также он ответил на вопросы студентов-юристов. По словам Дмитрия Малютина, самая сложная и кропотливая работа — это работа с городским бюджетом, прописано 32 этапа его подготовки, по которым идет работа в течение всего года. «Также в последнее время достаточно много занимаемся вопросами, касающимися корректировок в Правила благоустройства, контроля над реализацией инвестиционных проектов», — рассказал Дмитрий Малютин.