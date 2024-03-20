Председатель Пермской городской Думы провел встречу со студентами

Также он ответил на вопросы студентов-юристов. По словам Дмитрия Малютина, самая сложная и кропотливая работа — это работа с городским бюджетом, прописано 32 этапа его подготовки, по которым идет работа в течение всего года. «Также в последнее время достаточно много занимаемся вопросами, касающимися корректировок в Правила благоустройства, контроля над реализацией инвестиционных проектов», — рассказал Дмитрий Малютин.
Один из вопросов, заданных на встрече, касался возможности пройти практику в муниципалитете. Дмитрий Малютин ответил, что практику в Думе студенты проходят не первый год, проблем с этим нет.
Напомним, что председатель пермской гордумы регулярно встречается со студентами разных вузов. В конце прошлого и начале нынешнего года он пообщался с учащимися Пермского государственного национального исследовательского университета, Политеха, педагогического университета, Малой академии государственного управления Пермского края, с будущими магистрами Пермского филиала Высшей школы экономики.
Дмитрий Малютин считает, что такие встречи вдохновляют и мотивируют обе стороны: "Молодёжь — одна из мощнейших движущих сил развития нашего города, поэтому считаю важным знакомить ребят с тем, как устроено городское хозяйство, вместе обсуждать будущее Перми.
«На муниципальном уровне мы стараемся создать как можно больше возможностей, чтобы наша молодежь могла попробовать себя в разных направлениях общественной городской жизни, но это только полдела. Нужно, чтобы молодые горожане знали об этих возможностях».