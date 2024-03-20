Выбор сделан. В области — рекордная явка и ни одной жалобы при голосовании

"Выборы обычно считаются легитимными, если явка избирателей составила 67% и выше, потому явка 77,44% (средняя в РФ. — Авт.) более чем достаточная, — объясняет президент Центра гражданского образования Инна Прихожан (Волгоград). — Я бы скорее расценивала состоявшиеся выборы как референдум, в ходе которого оценивалось отношение людей к действующему курсу. Притом, что у избирателей были и есть претензии по отношению к власти, а у самой власти имелись и проколы, и ошибки, и сложности, но люди пришли на выборы и смогли поставить интересы страны выше личных неудовлетворённостей. Это свидетельствует о том, что в России есть гражданское общество.