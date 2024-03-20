Выбор сделан. В области — рекордная явка и ни одной жалобы при голосовании

Выборы президента стали для страны очень серьёзным моментом, однако в ходе голосования происходили вещи необычные, трогательные и даже курьёзные.
От нуля до 108 лет
Так, первый же день, 15 марта, ознаменовался тем, что одну из избирательниц едва успели довезти до роддома. Уроженка астраханского села Чёрный Яр отправилась на избирательный участок, несмотря на то, что ей вот-вот предстояло стать мамой. Как только она исполнила свой гражданский долг, её доставили в Волгоградский перинатальный центр № 2. Здесь на свет появился мальчик весом 2410 граммов, рассказали в облздраве.
А в Кировском районе Волгограда проголосовал самый почтенный по возрасту избиратель. Ивану Пелиху 108 лет, он родился ещё до революции — в 1916 г. Он обратился в участковую избирательную комиссию № 502 с просьбой навестить его на дому, где и отдал свой голос за одного из кандидатов.
В Старополтавском районе один из жителей на избирательный участок № 3821 пришёл в плюшевом костюме медведя. Законодательство не запрещает проявлять креатив в одежде при походе на избирательный участок, но случилось непредвиденное — «мишка», будучи весьма объёмным, застрял в рамке металлодетектора. Пройти ему помогли, а вот ручку и паспорт он уже уверенно держал сам и галочку в бюллетене ставил как положено, самостоятельно.
В Елани молодая пара, Юлия и Ибрагим Апиковы, пришли на избирательный участок прямо из загса, нарядные и красивые. Не менее красивые девушки в русских национальных костюмах встречали жителей Волжского, которые пришли голосовать в ДК ВГС.
Не обошлось, к сожалению, и без неприятных моментов: в Волжском 42-летняя жительница залила зелёнкой урну на избирательном участке. Выяснилось, что перед этим женщине позвонил незнакомец и пообещал вознаграждение в 30 тыс. руб., если она совершит подобное на выборах. В результате волжанке грозит уголовное наказание.
«Это был референдум»
Итоги выборов известны: подавляющее большинство жителей области проголосовало за действующего президента.
"Выборы обычно считаются легитимными, если явка избирателей составила 67% и выше, потому явка 77,44% (средняя в РФ. — Авт.) более чем достаточная, — объясняет президент Центра гражданского образования Инна Прихожан (Волгоград). — Я бы скорее расценивала состоявшиеся выборы как референдум, в ходе которого оценивалось отношение людей к действующему курсу. Притом, что у избирателей были и есть претензии по отношению к власти, а у самой власти имелись и проколы, и ошибки, и сложности, но люди пришли на выборы и смогли поставить интересы страны выше личных неудовлетворённостей. Это свидетельствует о том, что в России есть гражданское общество.
Моральную поддержку получили и те, кто проводит курс Путина, работая в разных отраслях — в бизнесе, армии, госаппарате. Помните, как у Булгакова в «Днях Турбиных» офицер-белогвардеец Турбин говорит: «Народ не с нами». Так вот, эти люди убедились — они на правильном пути, народ с ними. Но это не повод почивать на лаврах: доверие серьёзно обязывает. Надо ещё больше думать и делать в том же направлении, решая и стратегические проблемы, и текущие задачи".
Окончательные итоги выборов в стране подведут 21 марта, но вряд ли что-то изменится: так, председатель Волгоградского избиркома Виктор Черячукин 18 марта отметил, что в нашем регионе в комиссию не поступило ни одной жалобы.