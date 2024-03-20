ЕК намерена упростить вступление в ЕС новых членов, включая Украину и Молдавию

Еврокомиссия 12 марта объявила, что разработала рамочное руководство по будущим переговорам с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в состав Евросоюза и представит его Совету ЕС. Этот документ устанавливает руководящие принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом. После того как ЕК представит его странам-членам, а Совет ЕС одобрит документ, Брюссель фактически начнет переговоры с Киевом и Кишиневом.