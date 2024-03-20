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ЕК намерена упростить вступление в ЕС новых членов, включая Украину и Молдавию

По данным Politico, Брюссель предлагает вместо полноценной интеграции предусмотреть постепенный допуск новых стран в структуры ЕС, что упростит прием в Евросоюз Украины, Молдавии и стран западнобалканского региона.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена предложить изменения в порядок приема новых членов ЕС, упростив процедуру интеграции. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По его информации, Брюссель предлагает вместо полноценной интеграции предусмотреть постепенный допуск новых стран в структуры ЕС, что упростит прием в ЕС Украины, Молдавии и стран западнобалканского региона. По задумке ЕК, они должны получить преимущества, которыми пользуются члены сообщества, чтобы этим странам не пришлось ждать годы или десятилетия, пока они проведут необходимые для членства реформы. В частности, Брюссель хочет постепенно открыть вступающим странам доступ к единому европейскому рынку.

Еврокомиссия 12 марта объявила, что разработала рамочное руководство по будущим переговорам с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в состав Евросоюза и представит его Совету ЕС. Этот документ устанавливает руководящие принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом. После того как ЕК представит его странам-членам, а Совет ЕС одобрит документ, Брюссель фактически начнет переговоры с Киевом и Кишиневом.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14—15 декабря 2023 года приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в сообщество. Ожидается, переговоры начнутся не раньше осени. Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория имеют официальный статус кандидатов на вступление в ЕС.

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