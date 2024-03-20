В Конгрессе США озвучили сроки рассмотрения пакета помощи Украине

«Мы переходим к нашему обычному процессу финансирования [федерального правительства], который должен быть завершен к этой пятнице», — озвучил сроки глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол. Отмечается, что в этом случае Конгресс сможет вернуться к рассмотрению пакета поддержки Киева только после 9 апреля. В свою очередь, демократы указывают на продолжающиеся проблемы ВСУ со снабжением.