Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил доверенных лиц за работу

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании.

Источник: © РИА Новости

«Друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании… Многие из вас работали в очень сложных условиях и в приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру на Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу», — сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

Путин Владимир