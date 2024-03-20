Путин поблагодарил доверенных лиц за работу

«Друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании… Многие из вас работали в очень сложных условиях и в приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру на Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу», — сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.