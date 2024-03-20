Мэрия ищет перевозчика для эвакуации омичей в случае ЧП

Для эвакуации потребуется два вида автобусов — вместимостью 20 и более человек и вместимостью от 46 пассажиров. Как указано в техзадании, транспорт должен быть в исправном состоянии с достаточным количеством топлива. В случае угрозы опасности омичам, ЕДДС свяжется с подрядчиком и запросит подачу автобус. Он будет обязан сделать это в течение часа после звонка. Людей могут вывозить и среди ночи.