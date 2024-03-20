Мэрия ищет перевозчика для эвакуации омичей в случае ЧП

Мэрия Омска объявила аукцион на поиск перевозчика, который при необходимости окажет услуги по эвакуации населения города на автобусах. Начальная сумма контракта составляет 266 тысяч рублей.
Для эвакуации потребуется два вида автобусов — вместимостью 20 и более человек и вместимостью от 46 пассажиров. Как указано в техзадании, транспорт должен быть в исправном состоянии с достаточным количеством топлива. В случае угрозы опасности омичам, ЕДДС свяжется с подрядчиком и запросит подачу автобус. Он будет обязан сделать это в течение часа после звонка. Людей могут вывозить и среди ночи.
Отмечается, что водители должны иметь соответствующую квалификацию для работы, а также все документы на руках, подтверждающие право на перевозку людей. После объявления победителя торгов с перевозчиком заключат договор по 28 декабря 2024 года включительно.