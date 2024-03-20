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Радий Хабиров раскрыл подробности своего назначения на должность Главы Башкирии

Глава республики Радий Хабиров впервые раскрыл тайну своего назначения на пост руководителя Башкортостана.

«Не было такого, что я знал задолго, что это произойдёт. В этом плане Администрация Президента России работает безупречно. О своём назначении я узнал за несколько часов», — рассказал Глава Башкортостана в интервью телеканалу БСТ.

Он также ответил на вопросы журналиста Дмитрия Каретко, многие из которых ранее нигде не звучали. В частности, о том, какое отношение в своё время Радий Хабиров имел к воссоединению Крыма с Россией.

Как мы рассказывали ранее, большое интервью выйдет в эфир на телеканале БСТ в день 60-летия Радия Хабирова — 20 марта в 20.00.