Радий Хабиров раскрыл подробности своего назначения на должность Главы Башкирии

«Не было такого, что я знал задолго, что это произойдёт. В этом плане Администрация Президента России работает безупречно. О своём назначении я узнал за несколько часов», — рассказал Глава Башкортостана в интервью телеканалу БСТ.
Он также ответил на вопросы журналиста Дмитрия Каретко, многие из которых ранее нигде не звучали. В частности, о том, какое отношение в своё время Радий Хабиров имел к воссоединению Крыма с Россией.
Как мы рассказывали ранее, большое интервью выйдет в эфир на телеканале БСТ в день 60-летия Радия Хабирова — 20 марта в 20.00.