Глава Башкирии рассказал, кто является для него настоящим героем

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, кого считает настоящим героем. Он ответил на этот вопрос, общаясь с подростками в рамках молодежного патриотического форума «Мужской разговор» в парке «Патриот».
«Героями для меня являются люди, которые работают на СВО, а также родители детей, что сидят в этом зале», — сказал глава республики.
Напомним, в форуме приняли участие 250 школьников 8 и 10 классов со всей республики, дети участников СВО (в том числе погибших), активисты, юнармейцы. Гостями стали участник афганской войны, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Гурьев, участник афганской войны Дмитрий Глушко, капитан хоккейной команды «Салават Юлаев» Григорий Панин, четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин, боец смешанных единоборств, депутат Госсобрания-Курултая Джефф Монсон, заслуженный артист Башкортостана, неоднократно выступавший перед бойцами в зоне СВО, Рамиль Бадамшин.