Назначен министр здравоохранения Самарской области

Армен Бенян возглавляет министерство здравоохранения Самарской области с июля 2020 года. До этого с 2004 года на протяжении 16 лет он работал в Самарской областной клинической больнице имени Середавина. В учреждении он трудился сначала врачом — торакальным хирургом, потом заведующим операционным блоком главного корпуса, заведующим хирургическим торакальным отделением. После этого Армен Бенян возглавил учреждение. Затем он перешел на работу в региональный Минздрав.



В конце октября 2023 года стало известно о том, что назначение чиновника на пост главы министерства здравоохранения Самарской области могут не согласовать в Минздраве РФ.



Это произошло после того, как в августе 2023 года появилась информация о задержании Армена Беняна и его прежнего заместителя Асланбека Майрамукаева по подозрению в мошенничестве. В тот же день главу регионального минздрава отпустили после допроса. Он опроверг информацию о своем задержании.



Асланбеку Майрамукаеву инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бывший замминистра здравоохранения причастен к госзакупке 50 мониторов для Самарской областной клинической больницы им. Середавина. Закупка совершена по завышенной цене без проведения торгов. С этой же закупкой было связано уголовное дело в отношении замглавврача больницы Алексея Ошуркова, которого уволили в сентябре 2023 года.



В настоящее время Асланбек Майрамукаев находится в реестре уволенных из-за утраты доверия.



Также в феврале 2024 года прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по другому уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области. Ему вменили получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).



По информации надзорного ведомства, в период с января по август 2022 года замминистра — руководитель департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства получил 15 млн руб. от директора ООО «ДМ-Групп». На эту сумму он должен был покровительствовать и содействовать компании в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования.



На этапе следствия было арестовано недвижимое имущество и деньги обвиняемого на общую сумму 9 млн руб. Уголовное дело передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.



Евгений Чернов.