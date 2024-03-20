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Радий Хабиров рассказал, почему в день рождения решил пообщаться с молодежью

Радий Хабиров рассказал агентству «Башинформ», почему он решил провести часть своего дня рождения в парке «Патриот», общаясь с молодыми ребятами.

Источник: Башинформ

«Мне приятно провести с ними время. Это замечательные мальчишки. Они — будущее Башкортостана. Что немаловажно, мы пригласили сюда несколько десятков ребят, у которых отцы воюют. Есть юнармейцы, есть ребята, у которых отцы погибли. День рождения — это, конечно, светлый момент. И я хотел какой-то своей радостью поделиться, дать им что-то полезное. Курсы проходят три дня. И сегодня парни пообщались с интересными людьми. Эльбрус Нигматуллин, Григорий Панин, Джефф Монсон были здесь. Мы научили их каким-то навыкам. Это важно», — сказал Глава Башкортостана.

Ранее «Башинформ» сообщал, что сегодня Радий Хабиров в день своего 60-летнего юбилея провел «Мужской разговор» с будущими защитниками Отечества.

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