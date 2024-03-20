В МИД РФ прокомментировали высылку российского дипломата из Молдовы

По ее словам, это также можно рассматривать как сведение счетов с проживающими в Приднестровье российскими гражданами.
«Потому что им была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента РФ. Конституционное право», — отметила Захарова на брифинге в среду.
Она обратила внимание, что в Молдове проживает около 250 тысяч граждан РФ, из них порядка 220 тысяч — на левом берегу Днестра.
«В Левобережье 17 марта отдали голоса свыше 46 тысяч человек. И если бы там не были открыты избирательные участки, то наши сограждане были бы лишены возможности реализовать одно из основополагающих прав человека — избирательного в рамках демократии».
Она отметила, что Москва даст соответствующий ответ на решение Кишинева о высылке российского дипломата.