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В МИД РФ прокомментировали высылку российского дипломата из Молдовы

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Решение официального Кишинева о высылке российского дипломата является частью антироссийской кампании, направленной на полное разрушение российско-молдавских отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, это также можно рассматривать как сведение счетов с проживающими в Приднестровье российскими гражданами.

«Потому что им была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента РФ. Конституционное право», — отметила Захарова на брифинге в среду.

Она обратила внимание, что в Молдове проживает около 250 тысяч граждан РФ, из них порядка 220 тысяч — на левом берегу Днестра.

«В Левобережье 17 марта отдали голоса свыше 46 тысяч человек. И если бы там не были открыты избирательные участки, то наши сограждане были бы лишены возможности реализовать одно из основополагающих прав человека — избирательного в рамках демократии».

сказала Захарова.

Она отметила, что Москва даст соответствующий ответ на решение Кишинева о высылке российского дипломата.