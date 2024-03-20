Решение МОК, французские силы на Украине и российские активы. Темы брифинга Пескова

В Москве сомневаются в том, что гражданская наблюдательная миссия ЕС на границе Армении с Азербайджаном будет эффективна: «Вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат».