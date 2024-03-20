Решение МОК, французские силы на Украине и российские активы. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин продолжает принимать поздравления с победой на выборах от зарубежных лидеров. «Вечером серия телефонных разговоров продолжится, я не буду их предвосхищать».
Эти беседы — не просто протокольные поздравления, «каждый разговор главы государств используют для того, чтобы обсудить текущий момент в двусторонних отношениях».
О решениях МОК
Россия негативно воспринимает запрет российским и белорусским спортсменам участвовать в олимпийском параде и отказ МОК учитывать их медали: «Это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это абсолютно не красит МОК».
Решение МОК не требовать от российских спортсменов осуждения специальной военной операции — это, «скорее, позитивная информация».
В Кремле «абсолютно негативно» относятся к идее вводить санкции против атлетов за участие в Играх будущего.
О французских войсках на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон в последние несколько недель «весьма последователен» в своем тезисе о возможной отправке французских войск на Украину: «Вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе».
Путин уже говорил о реакции России на возможное появление французских сил на украинской территории.
О посягательствах на российские активы
Идея использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине — это еще один шаг к «разрушению юридических основ европейского и международного права»: «Лица, государства, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия».
О чистоте выборов в России
Исследования специалистов показывают, что президентские выборы в России прошли абсолютно чисто: «То, что выборы абсолютно чистые и этот показатель находится на высшем возможном уровне, это невозможно оспорить, это лишний раз подчеркивает и беспрецедентность, и значимость, и уникальность той победы, которую одержал с такими параметрами президент Путин».
Об исполнении антироссийских санкций в РФ
В Кремле не комментируют публикации о договоренностях Анкары и Вашингтона по исполнению антироссийских санкций: «Здесь нам нечего комментировать. Это отношения Турции и Америки, здесь нам нечего сказать. Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными».
О поставках ATACMS Киеву
В Кремле незнакомы с публикациями о решении президента США Джо Байдена поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS: «Мне неизвестно об этом. Я ни разу не видел такую информацию».
О миссии ЕС в Армении
В Москве сомневаются в том, что гражданская наблюдательная миссия ЕС на границе Армении с Азербайджаном будет эффективна: «Вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат».
«Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии».
О Папе Римском в Москве
В Кремле не комментируют публикации европейских СМИ о направленном Папе Римскому Франциске приглашении посетить в июне Москву: «Никак пока не можем прокомментировать».