Шойгу заявил об обеспокоенности США успехами России на фронте

«США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских Вооруженных сил. Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов», — сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.