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Шойгу заявил об обеспокоенности США успехами России на фронте

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США крайне обеспокоены успехами России на фронте, им все сложнее обосновать дальнейшее финансирование Украины и поставки оружия ВСУ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © РИА Новости

«США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских Вооруженных сил. Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов», — сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.