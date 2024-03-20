«США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских Вооруженных сил. Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов», — сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
Шойгу заявил об обеспокоенности США успехами России на фронте
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США крайне обеспокоены успехами России на фронте, им все сложнее обосновать дальнейшее финансирование Украины и поставки оружия ВСУ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.