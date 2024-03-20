В Челябинске выборы в гордуму будут проходить иначе

Такой порядок образовался в следствие реформы местного самоуправления, проведённой в столице Южного Урала в 2014 году. Реформа заявлялась как пилотный проект, тогда лишь три областных центра в стране рискнули провести такой эксперимент во внутренней политике.
По мнению наблюдателей, подобная система за минувшее время себя дискредетировала. Множество мелких избирательных кампаний привело к множеству сложных ситуаций. За минувшие годы районный депутатский корпус неоднократно сотрясали скандалы. В результате, в июле прошли общественные слушания, в результате которых реформа признана неудавшейся. Депутаты комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению своим решением намерены лишить Челябинск статуса городского округа с внутригородским делением и наделить его статусом городского округа.
Сообщение о соответствующем заседании Комитета по законодательство уже размещено на официальном сайте Заксобрания. «Полномочия советов депутатов внутригородских районов прекращаются со дня первого заседания Челябинской городской Думы первого созыва», поясняется в публикации.
Ранее, «МК-Челябинск» писал, что двое челябинских депутатов лишены полномочий.