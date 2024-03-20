В Челябинске выборы в гордуму будут проходить иначе

По мнению наблюдателей, подобная система за минувшее время себя дискредетировала. Множество мелких избирательных кампаний привело к множеству сложных ситуаций. За минувшие годы районный депутатский корпус неоднократно сотрясали скандалы. В результате, в июле прошли общественные слушания, в результате которых реформа признана неудавшейся. Депутаты комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению своим решением намерены лишить Челябинск статуса городского округа с внутригородским делением и наделить его статусом городского округа.