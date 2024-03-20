Шойгу раскрыл, сколько человек потеряли ВСУ в попытках прорваться через госграницу

Напомним, 14 марта украинские ДРГ предприняли попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные отразили все атаки. Кроме того, противник безуспешно пытался проникнуть на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. С 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников ФСБ удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на российскую территорию. А 18 марта российские военные засекли и уничтожили диверсантов у села Лукашовка под Черниговом.