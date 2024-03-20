Шойгу раскрыл, сколько человек потеряли ВСУ в попытках прорваться через госграницу

«Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населённых пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись в районе населённого пункта Козинка. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории», — указал министр обороны.
По его словам, точные потери ВСУ составили 3501 человек, из них 790 — безвозвратные. Шойгу добавил, что помимо живой силы ВС России ликвидировали 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 БМП Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire и вертолёт Ми-8.
Напомним, 14 марта украинские ДРГ предприняли попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные отразили все атаки. Кроме того, противник безуспешно пытался проникнуть на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. С 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников ФСБ удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на российскую территорию. А 18 марта российские военные засекли и уничтожили диверсантов у села Лукашовка под Черниговом.