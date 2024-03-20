Бочаров поручил мэру разобраться со всеми УК Волгограда

Губернатор Андрей Бочаров на выездном совещании вопросам ЖКХ 20 марта потребовал у мэра Волгограда Владимира Марченко навести порядок среди управляющих компаний областного центра. Глава региона назвал их слабым звеном, из-за которого возникло множество проблем во время отопительного сезона.
— В большей части непрофессионализм ремонтных бригад управляющих компаний создал дополнительные трудности и проблемы. Надо сделать жесткие шаги в этом направлении, — заявил Андрей Бочаров.
По мнению губернатора, в распоряжении УК должны быть высококвалифицированные бригады, нужное оборудование и техника. Сейчас они есть только у каждой пятой управкомпании, что недопустимо. После устранения коммунальных аварий именно на вводе в дом возникают проблемы, а страдают в итоге жители.
Контроль со стороны города за качеством работы ЖКХ нужно усилить, заявил глава региона. Так что в Волгограде должны появиться Единый диспетчерский центр по проблемным вопросам и инцидентам в сфере ЖКХ, а также расчетно-кассовый центр, который будет принадлежать мэрии, а не частникам. При этом у коммунальщиков должны быть достойные условия труда. Так что до 1 мая чиновники должны представить предложения по модернизации и посчитать, во сколько обойдется их финансирование.