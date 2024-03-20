Бочаров поручил мэру разобраться со всеми УК Волгограда

Контроль со стороны города за качеством работы ЖКХ нужно усилить, заявил глава региона. Так что в Волгограде должны появиться Единый диспетчерский центр по проблемным вопросам и инцидентам в сфере ЖКХ, а также расчетно-кассовый центр, который будет принадлежать мэрии, а не частникам. При этом у коммунальщиков должны быть достойные условия труда. Так что до 1 мая чиновники должны представить предложения по модернизации и посчитать, во сколько обойдется их финансирование.