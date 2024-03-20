Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа

«На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением специальной военной операции на Украине. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности. В соответствии с планом деятельности проводится 17 организационно-штатных мероприятий, осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники», — сказал он на заседании коллегии ведомства.
Кроме того, завершается строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры, добавил Шойгу.
При этом большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем, отметил министр. Так, на сегодняшний день более 700 военнослужащих ЮВО с семьями уже заселились в служебные квартиры.
«Реализация мероприятий плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении», — подчеркнул Шойгу.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом включил в Южный военный округ Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. В ЮВО также входят Крым, Севастополь, Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Астраханская области.