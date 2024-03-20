Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа

При этом большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем, отметил министр. Так, на сегодняшний день более 700 военнослужащих ЮВО с семьями уже заселились в служебные квартиры.