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Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. В связи с проведением специальной военной операции в Южный военный округ осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением специальной военной операции на Украине. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности. В соответствии с планом деятельности проводится 17 организационно-штатных мероприятий, осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники», — сказал он на заседании коллегии ведомства.

Кроме того, завершается строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры, добавил Шойгу.

При этом большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем, отметил министр. Так, на сегодняшний день более 700 военнослужащих ЮВО с семьями уже заселились в служебные квартиры.

«Реализация мероприятий плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении», — подчеркнул Шойгу.

Президент России Владимир Путин ранее своим указом включил в Южный военный округ Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. В ЮВО также входят Крым, Севастополь, Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Астраханская области.

Шойгу Сергей