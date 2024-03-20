Ко Дню Победы в Воронеже проведут косметический ремонт памятника Славы

Жители Воронежа неоднократно обращали внимание на плачевное состояние памятника Славы на Московском проспекте. На проблему отреагировали и в мэрии. 20 марта в горадминистрации обсудили план действий по сохранению мемориала.
— Ситуация для нас достаточно непростая — это объект культурного наследия, все муниципалитеты сталкиваются в таких случаях с проблемами, — сказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Глава города напомнил, что из-за противоречивых требований закона в отношении ОКН памятники постепенно разрушаются, потому что оперативно принять меры по их спасению невозможно.
По словам мэра, в случае с памятником Славы предстоит не просто закрепить отваливающиеся гранитные плиты. Ремонта требует и основание памятника, а это — серьезные и дорогостоящие работы.
Предвидя это, в мэрии уже разработали научно-проектную документацию. В ближайшее время чиновники перепроверят стоимость работ с учетом выросших цен на стройматериалы. А затем объявят поиски подрядчика с лицензией на работы с ОКН. Поскольку эти процедуры довольно длительные, то для начала в горадминистрации решили своими силами провести косметический ремонт. Он начнется, как только позволит погода, а завершится к 9 Мая.
— Кроме того, профильные городские службы дополнительно оценят состояние других знаковых мемориальных комплексов, зафиксируют дефекты, неизбежно возникающие после зимы, чтобы оперативно — также до Дня Победы — устранить их.