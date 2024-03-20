Ко Дню Победы в Воронеже проведут косметический ремонт памятника Славы

Предвидя это, в мэрии уже разработали научно-проектную документацию. В ближайшее время чиновники перепроверят стоимость работ с учетом выросших цен на стройматериалы. А затем объявят поиски подрядчика с лицензией на работы с ОКН. Поскольку эти процедуры довольно длительные, то для начала в горадминистрации решили своими силами провести косметический ремонт. Он начнется, как только позволит погода, а завершится к 9 Мая.