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Расим Баксиков получил должность в союзе ветеранов СВО по Поволжью

Уроженец Татарстана стал известен в прошлом году благодаря подвигу танка «Алеша».

Герой России, член экипажа легендарного танка «Алеша» Расим Баксиков получил должность в союзе ветеранов СВО по Поволжью. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

Баксиков стал полномочным представителем президента союза ветеранов СВО по Приволжскому федеральному округу. Союз оказывает медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь ветеранам, действующим военнослужащим и мобилизованным, а также их семьям.

Уроженец Татарстана стал известен в прошлом году благодаря подвигу танка «Алеша». Экипаж машины смог в одиночку подбить несколько вражеских машин. Неравный бой одарил танкистов славой и званиями героев России.

Напомним, первым на выборах в Казани проголосовал участник СВО.