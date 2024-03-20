Герой России, член экипажа легендарного танка «Алеша» Расим Баксиков получил должность в союзе ветеранов СВО по Поволжью. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.
Баксиков стал полномочным представителем президента союза ветеранов СВО по Приволжскому федеральному округу. Союз оказывает медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь ветеранам, действующим военнослужащим и мобилизованным, а также их семьям.
Уроженец Татарстана стал известен в прошлом году благодаря подвигу танка «Алеша». Экипаж машины смог в одиночку подбить несколько вражеских машин. Неравный бой одарил танкистов славой и званиями героев России.
Напомним, первым на выборах в Казани проголосовал участник СВО.