Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии

Санду заявила в понедельник, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на «преступную группировку “Шор” и “выступает против собственного государства”.
«Постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в отношении первых лиц Гагаузии уже стали неотъемлемым элементом публичных выступлений Майи Санду… Сегодня мною был подано предварительное заявление в отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Мы требуем публичных извинений и опровержения. Равенство всех граждан перед законом — это базовый принцип правового государства. В демократическом обществе никому не дозволено (даже президенту!) оскорблять и очернять и репутацию другого гражданина», — написала Гуцул.
По ее словам, цель этих нападок — не просто унизить лично ее, а поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу и избирать руководство автономии без оглядки на Кишинев. «Я долго не реагировала на эти выпады, ожидая, что здравый смысл и прагматизм побудят центральные власти начать цивилизованный диалог с властями автономии. Недавняя пресс-конференция Санду развеяла последние надежды… Мы будем добиваться с справедливости в молдавских судебных инстанциях и, если потребуется, обратимся и в Европейский суд по правам человека», — пояснила Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия «Шор». Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства республики, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.