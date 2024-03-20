Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии

По ее словам, цель этих нападок — не просто унизить лично ее, а поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу и избирать руководство автономии без оглядки на Кишинев. «Я долго не реагировала на эти выпады, ожидая, что здравый смысл и прагматизм побудят центральные власти начать цивилизованный диалог с властями автономии. Недавняя пресс-конференция Санду развеяла последние надежды… Мы будем добиваться с справедливости в молдавских судебных инстанциях и, если потребуется, обратимся и в Европейский суд по правам человека», — пояснила Гуцул.