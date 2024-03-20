Путин провел встречу с поддержавшими его на выборах доверенными лицами

Среди участников большой встречи — педагоги, общественники, ученые, врачи, которые провели ответственную работу во время предвыборной кампании. В Волгоградской области доверенными лицами кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина стали директор СП «Донское» Александр Колесниченко, директор Волгоградского медицинского колледжа Галина Генералова, председатель городского совета ветеранов Александр Струков и член Общественной палаты региона Лев Алферов.
Владимир Путин поблагодарил всех доверенных лиц за совместную работу, а также сказал спасибо всем гражданам России «за доверие, которое они нам оказали, потому что. и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», — отметил Президент России.
Напомним, голосование на выборах Президента РФ проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта в соответствии с действующим законодательством. Явка избирателей в Волгоградской области составила 81,83% — в трехдневном избирательном марафоне приняли участие 1 443 797 жителей региона. Согласно данным Избирательной комиссии Волгоградской области, действующий Президент РФ Владимир Путин набрал 88% голосов.