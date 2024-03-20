Свердловские депутаты нашли ряд ошибок в отчетах омбудсменов

В Свердловской области депутаты комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности обнаружили ряд ошибок в отчетах уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова и уполномоченного по правам человека региона Татьяны Мерзляковой. В связи с этим им было поручено доработать свои доклады. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
— Доклад Татьяны Мерзляковой содержит сущностные, орфографические и стилистические ошибки, на недопустимость которых депутаты Заксобрания обращали внимание еще в 2022 году. Также отмечено, что Доклад должен соответствовать официально-деловому стилю изложения, — рассказали в пресс-службе парламента.
Замечания также получил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. Депутаты отметили, что ему необходимо провести более качественную работу по подготовке отчета о своей деятельности за минувший 2023 год.
Омбудсмены должны будут предоставить обновленные отчеты к следующему заседанию Заксобрания Свердловской области.