Свердловские депутаты нашли ряд ошибок в отчетах омбудсменов

В Свердловской области депутаты комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности обнаружили ряд ошибок в отчетах уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова и уполномоченного по правам человека региона Татьяны Мерзляковой. В связи с этим им было поручено доработать свои доклады. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.