Посол Британии призвал Армению диверсифицировать внешнюю политику

«Урегулирование отношений между Арменией и Турцией имеет большое значение для региона и, в частности, поможет Армении диверсифицировать свою внешнюю политику и стать более безопасной страной», — заявил дипломат.
Он добавил, что Великобритания поддерживает стороны в процессе нормализации отношений.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.
Второго марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, «которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами», которые созданы в регионе. Лавров также добавил, что если власти Армении решили проводить новую политику, считая характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным, и опираются при этом на мнение народа, то это «делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях».
В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее — уже в марте — глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов.