Посол Британии призвал Армению диверсифицировать внешнюю политику

Второго марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, «которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами», которые созданы в регионе. Лавров также добавил, что если власти Армении решили проводить новую политику, считая характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным, и опираются при этом на мнение народа, то это «делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях».