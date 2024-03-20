У здания ЦИК Молдавии начался протест против новых инициатив по выборам

«Ни для кого не секрет, в том числе и для представителей власти, что доверия народа у них нет. Все прекрасно понимают, что единственным способом хоть как-то накрутить себе голоса является манипуляция и ложь. Как они издевались над избирательным кодексом, сколько раз его меняли, для того чтобы хоть как-то обеспечить себе легитимность. Те, кто сидят в этом здании, являются соучастниками попытки кражи голосов наших граждан», — заявила депутат БКС Диана Караман во время акции.