У здания ЦИК Молдавии начался протест против новых инициатив по выборам

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти страны могут успеть разрешить голосование по почте для референдума о вступлении в ЕС и выборов главы республики, запланированных на осень этого года. Председатель юридической комиссии заксобрания Вероника Рошка сообщила 1 марта, что правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) зарегистрировала в парламенте законопроект о возможности голосовать по почте для диаспоры в Канаде и США. Представители оппозиции негативно восприняли эту инициативу, отметив, что посредством неё власть может сфальсифицировать предстоящие президентские выборы. В среду правительство дало положительный отзыв на законопроект о пилотном голосовании по почте за границей.
«Мы у ЦИК, чтобы сказать “нет” инициативе по манипуляции голосования, попытке сфальсифицировать выборы. Именно так мы понимаем желание ПДС ввести голосование по почте», — сказал вице-спикер парламента, глава фракции БКС Влад Батрынча, отметив, что предложение о голосовании по почте для молдавской диаспоры, проживающей в США и Канаде — это дискриминация по отношению к остальным согражданам.
«Ни для кого не секрет, в том числе и для представителей власти, что доверия народа у них нет. Все прекрасно понимают, что единственным способом хоть как-то накрутить себе голоса является манипуляция и ложь. Как они издевались над избирательным кодексом, сколько раз его меняли, для того чтобы хоть как-то обеспечить себе легитимность. Те, кто сидят в этом здании, являются соучастниками попытки кражи голосов наших граждан», — заявила депутат БКС Диана Караман во время акции.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.