Узбекистан и Китай подписали соглашение о создании СЭЗ «Ипак йули» в Андижане

По данным Генпрокуратуры, очередная делегация Китайской Народной Республики посетила Андижанскую область. В рамках визита состоялись переговоры с участием хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова, прокурора области Маруфхона Ходжаева и руководителей других официальных ведомств. В мероприятии также приняли участие представители андижанских и китайских деловых кругов.
Стороны подписали соглашение о создании свободной экономической зоны «Ипак йули» на площади 218 гектаров земли в Андижанском районе области. Она займется привлечением инвестиций, производством импортозамещающей продукции, а также товаров для экспорта.
О создании новой СЭЗ говорится в постановлении президента, которое он подписал 15 февраля текущего года.