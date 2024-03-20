Узбекистан и Китай подписали соглашение о создании СЭЗ «Ипак йули» в Андижане

По данным Генпрокуратуры, очередная делегация Китайской Народной Республики посетила Андижанскую область. В рамках визита состоялись переговоры с участием хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова, прокурора области Маруфхона Ходжаева и руководителей других официальных ведомств. В мероприятии также приняли участие представители андижанских и китайских деловых кругов.