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Узбекистан и Китай подписали соглашение о создании СЭЗ «Ипак йули» в Андижане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Китай подписали соглашение о создании свободной экономической зоны «Ипак йули» («Шелковый путь») в Андижанской области, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Генпрокуратуры, очередная делегация Китайской Народной Республики посетила Андижанскую область. В рамках визита состоялись переговоры с участием хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова, прокурора области Маруфхона Ходжаева и руководителей других официальных ведомств. В мероприятии также приняли участие представители андижанских и китайских деловых кругов.

Стороны подписали соглашение о создании свободной экономической зоны «Ипак йули» на площади 218 гектаров земли в Андижанском районе области. Она займется привлечением инвестиций, производством импортозамещающей продукции, а также товаров для экспорта.

О создании новой СЭЗ говорится в постановлении президента, которое он подписал 15 февраля текущего года.

экономика