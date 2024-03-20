«Диктант Победы» проведут в Самарской области 26 апреля

В Самарской области стартовала подготовка к международной исторической акции «Диктант Победы», которую ежегодно проводит «Единая Россия». В 2024-м тестирование пройдет 26 апреля. Вопросы будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков и др. Организацию мероприятия обсудили на расширенном заседании областного общественного совета партпроекта «Историческая память».
В прошлом году «Диктант Победы» прошел на 1 175 площадках в Самарской области. В нем приняли участие более 64 тысяч человек. Регион тогда занял первое место по числу участников и второе — по количеству площадок. В 2024-м географию проекта планируется расширить.
— Мы планируем, что количество площадок в этом году вырастет, как и число участников. Знание истории своей страны никогда не позволит нам забыть героическое прошлое России, которым гордимся мы и будут гордиться наши дети и внуки, — отметил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Победители «Диктанта Победы» получат приглашения на парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Выпускники школ, которые покажут наилучшие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Важное условие — очное участие в диктанте.