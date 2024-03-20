«Диктант Победы» проведут в Самарской области 26 апреля

— Мы планируем, что количество площадок в этом году вырастет, как и число участников. Знание истории своей страны никогда не позволит нам забыть героическое прошлое России, которым гордимся мы и будут гордиться наши дети и внуки, — отметил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.