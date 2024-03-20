В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления», — написал он.
Депутат раскрыл, что Франция рассматривает еще два варианта помощи ВСУ. Первый — создать общую базу для подготовки солдат и производства боеприпасов на Западе Украины. Второй — разместить французские войска в определенных районах страны.
Гончаренко назвал эту информацию сенсационной.
Политик добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон серьезно настроен направить на Украину военный контингент, хоть его примерный состав пока и неизвестен. Более того, продолжил он, Париж работает над созданием коалиции союзников, куда скорее всего войдут Польша и страны Прибалтики.
В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, «но ничего исключать нельзя». В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощиКиеву.
Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.