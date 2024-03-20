В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.