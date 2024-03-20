ЕК утвердила предложение использовать доходы от активов РФ для поддержки Киева

Ранее Боррель сообщал, что это предложение включает использование 90% от доходов РФ на закупку снарядов для Украины и 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК, первые отчисления могут быть сделаны в июле этого года. Теперь предложение должно быть рассмотрено саммитом ЕС.