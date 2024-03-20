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ЕК утвердила предложение использовать доходы от активов РФ для поддержки Киева

Проект рассмотрят на саммите ЕС 21—22 марта.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение об использовании доходов от российских замороженных активов для поддержки Украины, которое теперь будет рассмотрено на саммите ЕС 21—22 марта, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС [Жозепом Боррелем] предложения об использовании доходов от активов России», — заявил он.

Ранее Боррель сообщал, что это предложение включает использование 90% от доходов РФ на закупку снарядов для Украины и 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК, первые отчисления могут быть сделаны в июле этого года. Теперь предложение должно быть рассмотрено саммитом ЕС.

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