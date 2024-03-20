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Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов: Я Грязьбург не вижу

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов не видит причин для того, чтобы называть город «Грязьбургом». По его оценке, коммунальщики справляются с задачами по уборке города.

Источник: ЕАН

«Будем надевать обувь по погоде, подходящую, кому как комфортно. Как погода позволит, всей мощью навалимся на грязь и уберем. Уборкой я никогда не доволен, всегда есть замечания. Но в целом справляемся. У нас принято город Грязьбургом называть. Я Грязьбург не вижу. Нормальный, чистый, красивый город», — сказал Алексей Бубнов в эфире программы «Акценты» на ОТВ.

Следует отметить, что данное заявление прозвучало почти год спустя после рекомендации замглавы Екатеринбурга носить темную обувь, если на улице появилась грязь. Через несколько дней после этого выступления в центре уральской столицы провели флешмоб «Чистая обувь». Главным слоганом мероприятия стала фраза: «Екатеринбург — чистый город».

ЖКХ