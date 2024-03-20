Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов: Я Грязьбург не вижу

«Будем надевать обувь по погоде, подходящую, кому как комфортно. Как погода позволит, всей мощью навалимся на грязь и уберем. Уборкой я никогда не доволен, всегда есть замечания. Но в целом справляемся. У нас принято город Грязьбургом называть. Я Грязьбург не вижу. Нормальный, чистый, красивый город», — сказал Алексей Бубнов в эфире программы «Акценты» на ОТВ.